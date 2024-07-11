Министр обороны Великобритании: Странам НАТО недостаточно тратить 2% ВВП на оборону

Джон Гили отметил, что Европе придется выполнять больше "трудных задач" вне зависимости от результатов выборов в США

Джон Гилли (Фото: Andy Rain/EPA)

Министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что члены НАТО должны превысить целевой показатель Альянса, предполагающий выделение 2% валового внутреннего продукта на военные расходы. Такое мнение он высказал на саммите НАТО в Вашингтоне, его слова приводит агентство Reuters.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По словам Гили, членам НАТО нужно будет выйти за пределы цели Альянса по выделению 2% ВВП на военные расходы, и что Европе придется выполнять больше "трудных задач" вне зависимости от результатов президентских выборов в США в ноябре.

"Любая оценка растущих угроз, с которыми мы сталкиваемся, и глобальной нестабильности свидетельствует о том, что всем странам НАТО нужно будет сделать больше, чем просто достичь показателя в 2%", — заявил Гили.

В материале Reuters говорится, что в 2014 году члены Альянса согласились на целевой показатель оборонных расходов в 2% ВВП. В этом году 23 из 32 стран-членов НАТО достигнут этого уровня.

4 мая The Telegraph писало, что Трамп в случае победы на выборах в США рассматривает планы заставить членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

10 мая тогдашний министр иностранных дел Великобритании Кэмерон призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП. Он отметил, что Лондон планирует достичь этого показателя к 2030 году.

Читайте также: Трамп в случае переизбрания может сократить обмен разведданными с Европой – Politico