Міністр оборони Великої Британії: Країнам НАТО недостатньо витрачати 2% ВВП на оборону

Джон Гілі зазначив, що Європі доведеться виконувати більше "важких завдань" незалежно від результатів виборів у США

Джон Гіллі (Фото: Andy Rain/EPA)

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що члени НАТО повинні перевищити цільовий показник Альянсу, який передбачає виділення 2% валового внутрішнього продукту на військові витрати. Таку думку він висловив під час саміту НАТО у Вашингтоні, його слова наводить агентство Reuters.

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За словами Гілі, членам НАТО потрібно буде вийти за межі цілі Альянсу щодо виділення 2% ВВП на військові витрати, і що Європі доведеться виконувати більше "важких завдань" незалежно від результатів президентських виборів у США в листопаді.

"Будь-яка оцінка зростальних загроз, з якими ми стикаємося, і глобальної нестабільності свідчить про те, що усім країнам НАТО потрібно буде зробити більше, ніж просто досягти показника у 2%", – заявив Гілі.

У матеріалі Reuters йдеться, що у 2014 році члени Альянсу погодились на цільовий показник оборонних витрат у 2% від ВВП. Цього року 23 з 32 країн-членів НАТО досягнуть цього рівня.

4 травня The Telegraph писало, що Трамп у разі перемоги на виборах у США розглядає плани змусити членів НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.

10 травня тодішній міністр закордонних справ Великої Британії Кемерон закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП. Він зазначив, що Лондон планує досягнути цього показника до 2030 року.

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