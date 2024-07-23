Новий міністр оборони Британії – про стан армії країни: Все набагато гірше, ніж ми думали

Джон Гілі пообіцяв "нову еру" для Збройних сил Великої Британії, оскільки зараз армія перебуває на низькому рівні

Джон Гілі (Фото: ЕРА/ADAM VAUGHAN)

Новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що стан британських Збройних сил "набагато гірший, ніж ми думали". Його цитує Sky News.

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Пропрацювавши на новій посаді два тижні, глава Міноборони Британії заявив про незадовільний стан національної армії, виснаженої десятиліттями скорочень: "Тепер ми бачимо, що ці проблеми набагато серйозніші, ніж ми думали".

Гілі заявив, що проблеми є майже усюди: від сухопутних військ та Королівського морського флоту до Військово-повітряних сил.

"Виснаженість сил, марнотратство в закупівлях, низький моральний дух, криза з набором і утриманням персоналу і ветерани, які не можуть отримати доступ до послуг, на які вони заслуговують", – перелічив глава британського оборонного відомства.

Підсумовуючи сказане, Гілі пообіцяв "нову еру" для Збройних сил Великої Британії.

31 березня 2023 року The Telegraph писало, що британська армія з 2018 року загубила кілька десятків одиниць зброї. Серед них гранатомети, кулемети та ракетні установки, а також понад 1000 комп'ютерів, які використовували керівники оборонних відомств.

Гілі став міністром оборони 5 липня 2024 року.

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