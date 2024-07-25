Міноборони Британії: Загрози для країни на тлі війни Росії проти України більше не віддалені

У Британії вважають, що загроза від Росії для громадян країни – більше не теоретична

Джордж Робертсон (Фото: EPA/Nato)

Загрози для Великої Британії від російського вторгнення в Україну "більше не є віддалені". Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО, очільник стратегічного огляду оборонного потенціалу Британії Джордж Робертсон, цитує Sky News.

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"Ми повинні визнати... що загрози для нашої країни і наших громадян більше не є теоретичними. Вони більше не є віддаленою можливістю", – сказав Робертсон.

Він наголосив, що будь-хто, хто "потребує нагадування про те, які ставки зроблені в сучасному світі, повинен поглянути на розпусну поведінку путінських окупантів в тих частинах Донбасу і Криму, які вони тимчасово окупували".

31 березня 2023 року The Telegraph писало, що британська армія з 2018 року загубила кілька десятків одиниць зброї. Серед них гранатомети, кулемети та ракетні установки, а також понад 1000 комп'ютерів, які використовували керівники оборонних відомств.

23 липня новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що стан британських Збройних сил "набагато гірший, ніж ми думали".

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