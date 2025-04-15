Минобороны допустило сверхлегкий "бомбер" для поражения живой силы и техники - фото

Беспилотник В-1 (Фото: Министерство обороны)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства В-1. Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

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Беспилотники В-1 – это сверхлегкие "бомберы", созданные для поражения скоплений живой силы, автомобильной и бронированной техники, военных объектов на линии боевого столкновения и в тылу.

БпЛА могут нести на себе боеприпасы разных типов. Движение дрона обеспечивает малошумный мощный двигатель.

В Минобороны отметили, что этот "бомбер" может находиться в воздухе в течение нескольких часов. Летательные аппараты комплекса В-1 обладают повышенной стойкостью к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Особенностью комплекса является возможность быстрого развертывания и свертывания, что уменьшает риск для экипажа во время выполнения миссий.

29 января 2025 года Минобороны заявило о старте собственного производства FPV-дронов.

31 января Минобороны допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства.

25 февраля Минобороны допустило высокоскоростной FPV-дрон "Ведьмак" для уничтожения бронетехники.