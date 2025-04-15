Міноборони допустило надлегкий "бомбер" для ураження живої сили й техніки – фото
Безпілотник В-1 (Фото: Міністерство оборони)

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних Силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва В-1. Про це повідомило Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Безпілотники В-1 – це надлегкі "бомбери", створені для ураження скупчень живої сили, автомобільної та броньованої техніки, військових об’єктів на лінії бойового зіткнення та у тилу.

БпЛА можуть нести на собі боєприпаси різних типів. Рух дрона забезпечує малошумний потужний двигун.

У Міноборони зазначили, що цей "бомбер" може перебувати в повітрі упродовж декількох годин. Літальні апарати комплексу В-1 мають підвищену стійкість до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Особливістю комплексу є його можливість швидкого розгортання і згортання, що зменшує ризик для екіпажу під час виконання місій.

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