Минобороны Испании: Украина сама определяет, как использовать полученное оружие

Маргарита Роблес (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что не знает об использовании Украиной испанского оружия на территории Курской области России, но отметила, что именно Киев определяет, как использовать переданное вооружение. Соответствующее заявление Роблес сделала во время визита в штаб НАТО в Валенсии, передает EFE.

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Отвечая на вопрос, известно ли ей, что во время операции в Курской области РФ Вооруженные Силы Украины использовали вооружение, предоставленное Испанией, и одобрит ли правительство применение этих материалов для такого типа наступления, она ответила, что не знает, какое оружие применяли украинские военные на территории России.

"Это война, поэтому Украина всегда будет использовать оружие, которое считает нужным", — сказала Роблес, добавив, что вооружение, которое Мадрид предоставил Киеву, является оборонным.

Министр заверила, что Испания будет продолжать поддерживать Украину "этим оборонным оборудованием, которое очень важно", а Украина "всегда будет иметь поддержку Испании, как и других государств НАТО".

28 мая Зеленский заявил, что Испания поможет Украине усилить противовоздушную оборону.

15 июля Минобороны Испании сообщило, что передает Украине новую партию военной помощи – туда, среди прочего, вошли 10 танков Leopard 2А4 и противотанковые ракеты.

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