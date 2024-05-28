Испания предоставит Украине дополнительные системы ПВО – Зеленский
Испания поможет Украине усилить противовоздушную оборону. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.
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Зеленский заявил, что двусторонние соглашения о безопасности предусматривают долгосрочные обязательства государств по поставке военной помощи, и подчеркнул, что приоритетом сейчас является ПВО.
"Что касается, например, Испании, там я бы обратил на это внимание, у нас действительно были соответствующие договоренности, и будет дополнительное ПВО относительно конкретных систем и конкретно ракет. Я просто не хочу говорить сейчас о некоторых деталях, пока эти системы не пришли", – заявил украинский лидер.
27 мая Украина и Испания подписали соглашение о безопасности.
- 20 марта 2024 года издание La Vanguardia писало, что Испания готовит для передачи Украине 19 танков Leopard 2. Снабжение будет осуществлено двумя партиями: десять боевых танков до конца июня и еще девять – в сентябре.
- 6 мая министр обороны Испании Роблес заявила, что Мадрид передал Киеву ракеты к ЗРК Patriot.
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