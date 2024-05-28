Испания предоставит Украине дополнительные системы ПВО – Зеленский

Владимир Зеленский и Луиш Монтенегру (Фото: Управление президента)

Испания поможет Украине усилить противовоздушную оборону. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

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Зеленский заявил, что двусторонние соглашения о безопасности предусматривают долгосрочные обязательства государств по поставке военной помощи, и подчеркнул, что приоритетом сейчас является ПВО.

"Что касается, например, Испании, там я бы обратил на это внимание, у нас действительно были соответствующие договоренности, и будет дополнительное ПВО относительно конкретных систем и конкретно ракет. Я просто не хочу говорить сейчас о некоторых деталях, пока эти системы не пришли", – заявил украинский лидер.

27 мая Украина и Испания подписали соглашение о безопасности. В двустороннем договоре между странами говорится, что испанская сторона будет продолжать поддерживать Украину в войне, в частности, Мадрид выделит в 2024 году 1 млрд евро военной помощи. Страна также выделит дополнительные 5 млрд евро на период 2024-2027 годов для поддержки Сил обороны в рамках Европейского фонда мира.

20 марта 2024 года издание La Vanguardia писало, что Испания готовит для передачи Украине 19 танков Leopard 2. Снабжение будет осуществлено двумя партиями: десять боевых танков до конца июня и еще девять – в сентябре.

6 мая министр обороны Испании Роблес заявила, что Мадрид передал Киеву ракеты к ЗРК Patriot.

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