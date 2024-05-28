Украина заключила договор о безопасности с Португалией

Португалия стала 12-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности

Владимир Зеленский и Луиш Монтенегру (Фото: Офис президента)

28 мая в Лиссабоне президент Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщил Офис президента.

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Соглашение закрепляет обязательство Португалии поддерживать Украину для восстановления ее территориальной целостности в границах 1991 года.

Кроме этого, согласно документу, страна предоставит по меньшей мере 126 млн евро военной поддержки в этом году. Также Португалия подтверждает участие в коалиции F-16, международной коалиции по морской безопасности, в программе закупки боеприпасов большого калибра, усилиях по разминированию и укреплению морской безопасности.

Отдельные разделы соглашения посвящены двустороннему сотрудничеству в области оборонной промышленности, разведке, борьбе с организованной преступностью и пропагандой, а также противодействию химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам.

Украина и Португалия будут координировать и укреплять совместные усилия для поддержки Киева на пути вступления в НАТО.

В блоке по политическому сотрудничеству говорится о поддержке украинской формулы мира, привлечении агрессора к ответственности, усилении санкций против РФ и совместной работе над созданием механизма предоставления компенсации за ущерб, потери или вред, вызванный российской агрессией.

Полный текст соглашения – здесь.

Португалия стала 12-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности.

Ранее Украина уже подписала соглашения о безопасности с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.

Готовится соглашение с США. В целом Украина планирует подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности с более чем 30 странами.

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