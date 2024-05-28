Україна уклала безпекову угоду з Португалією

Володимир Зеленський та Луїш Монтенегру (Фото: Офіс президента)

28 травня у Лісабоні президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки. Про це повідомив Офіс президента.

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Угода закріплює зобов'язання Португалії підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року.

Крім цього, згідно з документом, країна надасть щонайменше 126 млн євро військової підтримки цього року. Також Португалія підтверджує участь у коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру, зусиллях із розмінування та зміцнення морської безпеки.

Окремі розділи угоди присвячені двосторонній співпраці в галузі оборонної промисловості, розвідці, боротьбі з організованою злочинністю та пропагандою, а також протидії хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам.

Україна та Португалія координуватимуть і зміцнюватимуть спільні зусилля для підтримки Києва на шляху до вступу в НАТО.

У блоці щодо політичної співпраці йдеться про підтримку української формули миру, притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти РФ та спільну роботу над створенням механізму надання компенсації за збитки, втрати або шкоду, спричинені російською агресією.

Повний текст угоди – тут.

Португалія стала 12-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду.

До цього Україна вже підписала безпекові угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

Готується угода зі США. Загалом Україна сподівалась підписати угоди про партнерство у сфері безпеки з понад 30 країнами.

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