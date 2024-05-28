Іспанія надасть Україні додаткові системи ППО – Зеленський

Володимир Зеленський та Луїш Монтенегру (Фото: Офіс президента)

Іспанія допоможе Україні посилити протиповітряну оборону. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

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Зеленський заявив, що двосторонні безпекові угоди передбачають довгострокові зобов'язання держав щодо постачання військової допомоги, і наголосив, що пріоритетом наразі є ППО.

"Що стосується, наприклад, Іспанії, там я звернув би на це увагу, у нас дійсно були відповідні домовленості, і буде додаткове ППО щодо конкретних систем і конкретно ракет. Я просто не хочу говорити зараз про деякі деталі, допоки ці системи не прийшли", - заявив український лідер.

27 травня Україна та Іспанія підписали безпекову угоду. У двосторонньому договорі між країнами йдеться про те, що іспанська сторона продовжуватиме підтримувати Україну у війні, зокрема, Мадрид виділить у 2024 році 1 млрд євро військової допомоги. Країна також виділить додаткові 5 млрд євро на період 2024–2027 років для підтримки Сил оборони у межах Європейського фонду миру.

20 березня 2024 року видання La Vanguardia писало, що Іспанія готує для передання Україні 19 танків Leopard 2. Постачання буде здійснене двома партіями: десять бойових танків до кінця червня і ще дев'ять – у вересні.

6 травня міністерка оборони Іспанії Роблес заявила, що Мадрид передав Києву ракети до ЗРК Patriot.

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