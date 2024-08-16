Міноборони Іспанії: Україна сама визначає, як використовувати отриману зброю

Маргарита Роблес (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що не знає про використання Україною іспанської зброї на території Курської області Росії, але зазначила, що саме Київ визначає, як використовувати передане озброєння. Відповідну заяву Роблес зробила під час візиту до штабу НАТО у Валенсії, передає EFE.

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Відповідаючи на запитання, чи відомо їй, що під час операції в Курській області РФ Збройні Сили України використовували озброєння, надане Іспанією, і чи схвалить уряд застосування цих матеріалів для такого типу наступу, вона відповіла, що не знає, яку зброю застосовували українські військові на території Росії.

"Це війна, тому Україна завжди використовуватиме ту зброю, яку вважає за потрібне", – сказала Роблес, додавши, що озброєння, яке Мадрид надав Києву, є оборонним.

Міністерка запевнила, що Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну "цим оборонним обладнанням, яке є дуже важливим", а Україна "завжди матиме підтримку Іспанії, як і інших держав НАТО".

28 травня Зеленський заявив, що Іспанія допоможе Україні посилити протиповітряну оборону.

15 липня Міноборони Іспанії повідомило, що передає Україні нову партію військової допомоги – туди, серед іншого, ввійшли 10 танків Leopard 2А4 та протитанкові ракети.

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