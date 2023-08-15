Минобороны: На Донбассе стало меньше атак россиян. Причина – враг перегруппировывается

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона заявила, что на востоке уменьшилось количество атак и обстрелов со стороны российских оккупантов, это связано с перегруппировкой врага.

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"На прошлой неделе и в первый день этой недели мы фиксируем в количественном измерении уменьшение на востоке обстрелов и количества атак. Но это вовсе не означает, что враг отказался от своих планов", – сказала она.

Заместитель Резникова объяснила, что в настоящее время захватчики занимаются перегруппировкой и восстановлением утраченных в боях сил.

Маляр добавила, что уменьшение количества обстрелов на Донбассе со стороны россиян также связано с тем, что Силы обороны "очень мощно ударили по врагу, когда он активизировался на Купянском и Лиманском направлении".

13 августа 2023 года Генштаб сообщил о "частичном успехе" Сил обороны в Запорожской области возле села Роботино.

Генерал Тарнавский вечером 12 августа заявил, что на Таврическом направлении есть отбитые у россиян территории.

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