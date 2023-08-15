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Міноборони: На Донбасі поменшало атак росіян. Причина – ворог перегруповується

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 11:05
Міноборони: На Донбасі поменшало атак росіян. Причина – ворог перегруповується - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила, що на сході зменшилася кількість атак та обстрілів із боку російських окупантів, це пов'язано з перегрупуванням ворога.

"Протягом минулого тижня і в перший день цього тижня ми фіксуємо у кількісному вимірі зменшення на сході обстрілів і кількості атак. Але це зовсім не означає, що ворог відмовився від своїх планів", – сказала вона.

Заступниця Резнікова пояснила, що наразі загарбники займаються перегруповуванням та відновленням втрачених у боях сил.

Маляр додала, що зменшення кількості обстрілів на Донбасі з боку росіян також пов'язане з тим, що Сили оборони "дуже потужно вдарили по ворогу, коли він активізувався на Куп'янському та Лиманському напрямку".

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Мілана Головань
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війнаДонбасГанна Малярсхід
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