Міноборони: На Донбасі поменшало атак росіян. Причина – ворог перегруповується

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила, що на сході зменшилася кількість атак та обстрілів із боку російських окупантів, це пов'язано з перегрупуванням ворога.

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"Протягом минулого тижня і в перший день цього тижня ми фіксуємо у кількісному вимірі зменшення на сході обстрілів і кількості атак. Але це зовсім не означає, що ворог відмовився від своїх планів", – сказала вона.

Заступниця Резнікова пояснила, що наразі загарбники займаються перегруповуванням та відновленням втрачених у боях сил.

Маляр додала, що зменшення кількості обстрілів на Донбасі з боку росіян також пов'язане з тим, що Сили оборони "дуже потужно вдарили по ворогу, коли він активізувався на Куп'янському та Лиманському напрямку".

13 серпня 2023 року Генштаб повідомив про "частковий успіх" Сил оборони в Запорізькій області біля села Роботине.

Генерал Тарнавський ввечері 12 серпня заявив, що на Таврійському напрямку є відбиті у росіян території.

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