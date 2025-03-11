Минобороны Нидерландов: Путин дал понять, что Украина не является его конечной остановкой

Рубен Брекельманс считает, что Владимир Зеленский не должен соглашаться на договор, который приведет к какому-либо межвоенному периоду

Рубен Брекельманс (Фото: Mohammed Badra/EPA)

Российский диктатор Владимир Путин дал ясно понять, что "Украина не является конечной остановкой в его кампании за имперское прошлое". Такое мнение на конференции в Париже высказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, его слова приводит газета The Guardian.

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Глава оборонного ведомства Нидерландов считает, что президент Владимир Зеленский не должен соглашаться на договор, который приведет к некоему межвоенному периоду, когда на горизонте постоянно маячит агрессия. Он добавил, что украинскому лидеру следует вести переговоры с позиции силы.

"Путин четко дал понять, что Украина не является конечной остановкой в его кампании за имперское прошлое. Он будет продолжать свои агрессивные, захватнические попытки увеличить влияние и территорию Российской империи ради своей мечты восстановить русский мир", — подчеркнул Брекельманс.

Министр добавил, что "это – мечта для Путина и кошмар для остальной Европы".

"Пора дать Путину понять, что его мечты не совпадают с реальностью", — отметил глава Минобороны Нидерландов.