Минобороны Нидерландов: Путин дал понять, что Украина не является его конечной остановкой
Российский диктатор Владимир Путин дал ясно понять, что "Украина не является конечной остановкой в его кампании за имперское прошлое". Такое мнение на конференции в Париже высказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, его слова приводит газета The Guardian.
Глава оборонного ведомства Нидерландов считает, что президент Владимир Зеленский не должен соглашаться на договор, который приведет к некоему межвоенному периоду, когда на горизонте постоянно маячит агрессия. Он добавил, что украинскому лидеру следует вести переговоры с позиции силы.
"Путин четко дал понять, что Украина не является конечной остановкой в его кампании за имперское прошлое. Он будет продолжать свои агрессивные, захватнические попытки увеличить влияние и территорию Российской империи ради своей мечты восстановить русский мир", — подчеркнул Брекельманс.
Министр добавил, что "это – мечта для Путина и кошмар для остальной Европы".
"Пора дать Путину понять, что его мечты не совпадают с реальностью", — отметил глава Минобороны Нидерландов.
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- В тот же день Буданов выразил мнение, что стратегические задачи России по Украине не изменятся никогда.