Міністр оборони Нідерландів: Путін дав зрозуміти, що Україна не є його кінцевою зупинкою

Рубен Брекельманс вважає, що Володимир Зеленський не повинен погоджуватися на угоду, яка призведе до якогось міжвоєнного періоду

Рубен Брекельманс (Фото: Mohammed Badra/EPA)

Російський диктатор Володимир Путін дав чітко зрозуміти, що "Україна не є кінцевою зупинкою в його кампанії за імперське минуле". Таку думку під час конференції в Парижі висловив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, його слова наводить газета The Guardian.

Очільник оборонного відомства Нідерландів вважає, що президент Володимир Зеленський не повинен погоджуватися на угоду, яка призведе до якогось міжвоєнного періоду, коли на горизонті постійно маячить агресія. Він додав, що українському лідеру потрібно вести переговори з позиції сили.

"Путін чітко дав зрозуміти, що Україна не є кінцевою зупинкою в його кампанії за імперське минуле. Він продовжуватиме свої агресивні, загарбницькі спроби збільшити вплив і територію Російської імперії заради своєї мрії відновити русский мир", – наголосив Брекельманс.

Міністр додав, що "це – мрія для Путіна і кошмар для решти Європи".

"Настав час дати Путіну зрозуміти, що його мрії не збігаються з реальністю", – зазначив глава Міноборони Нідерландів.