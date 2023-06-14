Минобороны о фейках России: Нас не пугает активное поведение животного в клетке в зоопарке

В Министерстве обороны сравнили увеличение количества фейков, которые распространяет Россия об Украине, с активностью животного в клетке в зоопарке. Такая деятельность не может напугать. Об этом заявила замглавы Минобороны Анна Маляр.

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Маляр подчеркнула, что у россиян нет информационного преимущества в украинском инфопространстве.

Пропагандисты оккупантов активизируются во время усиления интенсивности боевых действий.

"Нас не должно пугать количество информации или ее яркость. Точно так же как нас не пугает активное поведение животного, которое находится в клетке в зоопарке. Это тоталитарное государство, они производят много разного контента", – сказала Маляр.

По словам замглавы Минобороны, россияне пытаются решить две информационные задачи:

⁃ деморализовать украинцев;

⁃ вдохновить и усилить российских военных.

"Любая их информация, рассчитанная на нас, "живет" несколько часов. Наше общество уже давно наработало критическое мышление", – отметила Маляр.

Она добавила, что россияне вбрасывают фейки о потерях ВСУ, потому что у них плохо с разведкой и они рассчитывают получить реакцию украинского командования на дезинформацию, чтобы узнать или уточнить реальное количество потерь.

"Количество вбросов не означает, что они достигают цели. Это холостые обороты, которых действительно много, и складывается впечатление активного присутствия", – написала Маляр.

10 июня Маляр заявила, что информационная политика ВСУ осуществляется в координации с главнокомандующим Валерием Залужным.

10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии – ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".

Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка.

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