Міноборони про фейки Росії: Нас не лякає активна поведінка тварини у клітці в зоопарку

У Міністерстві оборони порівняли збільшення кількості фейків, які поширює Росія про Україну, з активністю тварини у клітці в зоопарку. Така діяльність не може налякати. Про це заявила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр.

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Маляр наголосила, що росіяни не мають інформаційної переваги в українському інфопросторі.

Пропагандисти окупантів активізуються під час посилення інтенсивності бойових дій.

"Нас не повинна лякати кількість інформації або її яскравість. Так само як нас не лякає активна поведінка тварини, що перебуває у клітці в зоопарку. Це тоталітарна держава, вони виробляють багато різного контенту", – сказала Маляр.

За словами заступниці голови Міноборони, росіяни намагаються вирішити два інформаційні завдання:

⁃ деморалізувати українців;

⁃ надихнути та посилити російських військових.

"Будь-яка їхня інформація, розрахована на нас, "живе" кілька годин. Наше суспільство вже давно напрацювало критичне мислення", – зазначила Маляр.

Вона додала, що росіяни вкидають фейки про втрати ЗСУ, тому що у них погано з розвідкою й вони розраховують отримати реакцію українського командування на дезінформацію, щоб дізнатися чи уточнити реальну кількість втрат.

"Кількість вкидів не означає, що вони досягають мети. Це холості обороти, яких справді багато, і складається враження активної присутності", – написала Маляр.

10 червня Маляр заявила, що інформаційна політика ЗСУ здійснюється у координації з головнокомандувачем Валерієм Залужним.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії продовжуються, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.

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