RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Міноборони про фейки Росії: Нас не лякає активна поведінка тварини у клітці в зоопарку

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 10:27
Міноборони про фейки Росії: Нас не лякає активна поведінка тварини у клітці в зоопарку - Фото
Ганна Маляр (Фото: t.me/annamaliar)

У Міністерстві оборони порівняли збільшення кількості фейків, які поширює Росія про Україну, з активністю тварини у клітці в зоопарку. Така діяльність не може налякати. Про це заявила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр.

Маляр наголосила, що росіяни не мають інформаційної переваги в українському інфопросторі.

Пропагандисти окупантів активізуються під час посилення інтенсивності бойових дій.

"Нас не повинна лякати кількість інформації або її яскравість. Так само як нас не лякає активна поведінка тварини, що перебуває у клітці в зоопарку. Це тоталітарна держава, вони виробляють багато різного контенту", – сказала Маляр. 

За словами заступниці голови Міноборони, росіяни намагаються вирішити два інформаційні завдання:

  ⁃ деморалізувати українців;

  ⁃ надихнути та посилити російських військових.

"Будь-яка їхня інформація, розрахована на нас, "живе" кілька годин. Наше суспільство вже давно напрацювало критичне мислення", – зазначила Маляр.

Вона додала, що росіяни вкидають фейки про втрати ЗСУ, тому що у них погано з розвідкою й вони розраховують отримати реакцію українського командування на дезінформацію, щоб дізнатися чи уточнити реальну кількість втрат.

"Кількість вкидів не означає, що вони досягають мети. Це холості обороти, яких справді багато, і складається враження активної присутності", – написала Маляр.

Читайте також: Путін фантазує про втрати ЗСУ. Білий дім: Ми не надаємо значення оцінкам з Росії

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнафейкГанна Малярконтрнаступ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 