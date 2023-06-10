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У Міноборони пояснили інформування про війну: Після консультацій із Залужним та Генштабом

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10.06.2023, 13:04
У Міноборони пояснили інформування про війну: Після консультацій із Залужним та Генштабом - Фото
Ганна Маляр та Валерій Залужний (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що інформаційна політика Збройних Сил України здійснюється у координації з головнокомандувачем Валерієм Залужним. Про це вона написала у Telegram.

За її словами, інформація про бойові дії — це елемент плану операцій, який виконує військові завдання.

Вона зазначила, що стратегічна лінія інформаційної політики розробляється після консультацій із Залужним та Генштабом.

"У режимі 24/7 координуємо та коригуємо комунікацію з прес-службами залежно від потреб фронту. Основний замовник того, що і як інформаційно подавати під час війни – ЗСУ", — заявила заступник міністра.

Маляр сказала, що Сили оборони формують свої потреби, які завдання їм важливо вирішити за допомогою інформації, а Міноборони втілює це в життя.

"Наше завдання — воювати інформацією в рамках тих планів та завдань, які стоять перед військом", — резюмувала вона.

8 червня Маляр першою з офіційних осіб прокоментувала бої на півдні, заявила, що в районі Оріхова "ворог в активній обороні" та "тривають бої" за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку.

Раніше у низці західних ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на неназвані анонімні джерела про те, що Сили оборони нібито "почали" очікуваний наступ.

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Дмитро Гриниченко
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війнаГанна МалярВалерій ЗалужнийГенштабміноборони
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