У Міноборони пояснили інформування про війну: Після консультацій із Залужним та Генштабом

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що інформаційна політика Збройних Сил України здійснюється у координації з головнокомандувачем Валерієм Залужним. Про це вона написала у Telegram.

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За її словами, інформація про бойові дії — це елемент плану операцій, який виконує військові завдання.



Вона зазначила, що стратегічна лінія інформаційної політики розробляється після консультацій із Залужним та Генштабом.



"У режимі 24/7 координуємо та коригуємо комунікацію з прес-службами залежно від потреб фронту. Основний замовник того, що і як інформаційно подавати під час війни – ЗСУ", — заявила заступник міністра.



Маляр сказала, що Сили оборони формують свої потреби, які завдання їм важливо вирішити за допомогою інформації, а Міноборони втілює це в життя.



"Наше завдання — воювати інформацією в рамках тих планів та завдань, які стоять перед військом", — резюмувала вона.

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