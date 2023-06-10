У Міноборони пояснили інформування про війну: Після консультацій із Залужним та Генштабом
10.06.2023, 13:04
Ганна Маляр та Валерій Залужний (Фото: Ганна Маляр/Facebook)
Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що інформаційна політика Збройних Сил України здійснюється у координації з головнокомандувачем Валерієм Залужним. Про це вона написала у Telegram.
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За її словами, інформація про бойові дії — це елемент плану операцій, який виконує військові завдання.
Вона зазначила, що стратегічна лінія інформаційної політики розробляється після консультацій із Залужним та Генштабом.
"У режимі 24/7 координуємо та коригуємо комунікацію з прес-службами залежно від потреб фронту. Основний замовник того, що і як інформаційно подавати під час війни – ЗСУ", — заявила заступник міністра.
Маляр сказала, що Сили оборони формують свої потреби, які завдання їм важливо вирішити за допомогою інформації, а Міноборони втілює це в життя.
"Наше завдання — воювати інформацією в рамках тих планів та завдань, які стоять перед військом", — резюмувала вона.
Вона зазначила, що стратегічна лінія інформаційної політики розробляється після консультацій із Залужним та Генштабом.
"У режимі 24/7 координуємо та коригуємо комунікацію з прес-службами залежно від потреб фронту. Основний замовник того, що і як інформаційно подавати під час війни – ЗСУ", — заявила заступник міністра.
Маляр сказала, що Сили оборони формують свої потреби, які завдання їм важливо вирішити за допомогою інформації, а Міноборони втілює це в життя.
"Наше завдання — воювати інформацією в рамках тих планів та завдань, які стоять перед військом", — резюмувала вона.
8 червня Маляр першою з офіційних осіб прокоментувала бої на півдні, заявила, що в районі Оріхова "ворог в активній обороні" та "тривають бої" за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку.
Раніше у низці західних ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на неназвані анонімні джерела про те, що Сили оборони нібито "почали" очікуваний наступ.
- В опублікованому 3 червня інтерв'ю WSJ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу і "попри те що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, – чекати ще місяці не можна".
- Міністр оборони Великої Британії вважає, що всупереч скепсису окремих людей в НАТО Україна має шанси відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року.
- 4 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала відео, яке, ймовірно, натякає на те, що про початок контрнаступу заздалегідь оголошувати не будуть.
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