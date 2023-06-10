Наступ України. ЗСУ пояснили, чому Росія розкручує ІПСО: Хочуть підбадьорити окупантів
Росія розкручує тему "наступу" Збройних Сил України, щоб підбадьорити окупантів та деморалізувати українців. Про це повідомили в управлінні Стратегічних комунікацій ЗСУ.
Військові заявляють, що росіяни розганяють тему нібито наступу Сил оборони і створюють фейки про великі втрати серед українських військ.
Зазначається, що ворог хоче деморалізувати українських громадян та бійців ЗСУ, а також підтримати своїх військових.
Стратком пише, що ілюстрації нібито знищення авіацією, артилерією та протитанкістами, на думку пропагандистів РФ, мають формувати впевненість та психологічну стійкість у середовищі окупантів.
"Адже проблема з низькою психологічною готовністю до бою є основною в російській армії. Фото і відео з масовими залишеннями військових позицій Росії вже масово гуляють в інфополі", — сказано в повідомленні.
8 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр першою з офіційних осіб прокоментувала бої на півдні, заявила, що в районі Оріхова "ворог в активній обороні" та "тривають бої" за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку.
Раніше у низці західних ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на неназвані анонімні джерела про те, що Сили оборони нібито "почали" очікуваний наступ.
- В опублікованому 3 червня інтерв'ю WSJ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу і "попри те, що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, – чекати ще місяці не можна".
- Міністр оборони Великої Британії вважає, що всупереч скепсису окремих людей в НАТО Україна має шанси відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року.
- 4 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала відео, яке, ймовірно, натякає на те, що про початок контрнаступу заздалегідь оголошувати не будуть.
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