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Наступ України. ЗСУ пояснили, чому Росія розкручує ІПСО: Хочуть підбадьорити окупантів

Этот материал также доступен на русском
10.06.2023, 11:19
Наступ України. ЗСУ пояснили, чому Росія розкручує ІПСО: Хочуть підбадьорити окупантів - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: 43 ОАБр/Facebook)

Росія розкручує тему "наступу" Збройних Сил України, щоб підбадьорити окупантів та деморалізувати українців. Про це повідомили в управлінні Стратегічних комунікацій ЗСУ.

Військові заявляють, що росіяни розганяють тему нібито наступу Сил оборони і створюють фейки про великі втрати серед українських військ.

Зазначається, що ворог хоче деморалізувати українських громадян та бійців ЗСУ, а також підтримати своїх військових.

Стратком пише, що ілюстрації нібито знищення авіацією, артилерією та протитанкістами, на думку пропагандистів РФ, мають формувати впевненість та психологічну стійкість у середовищі окупантів.

"Адже проблема з низькою психологічною готовністю до бою є основною в російській армії. Фото і відео з масовими залишеннями військових позицій Росії вже масово гуляють в інфополі", — сказано в повідомленні.

8 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр першою з офіційних осіб прокоментувала бої на півдні, заявила, що в районі Оріхова "ворог в активній обороні" та "тривають бої" за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку.

Раніше у низці західних ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на неназвані анонімні джерела про те, що Сили оборони нібито "почали" очікуваний наступ.

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Дмитро Гриниченко
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