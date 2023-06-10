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Наступление Украины. ВСУ объяснили, почему РФ разгоняет ИПСО: Хотят подбодрить оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2023, 11:19
Наступление Украины. ВСУ объяснили, почему РФ разгоняет ИПСО: Хотят подбодрить оккупантов - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: 43 ОАБр/Facebook)

Россия раскручивает тему "наступления" Вооруженных Сил Украины, чтобы подбодрить оккупантов и деморализовать украинцев. Об этом сообщили в управлении Стратегических коммуникаций ВСУ.

Военные заявляют, что россияне разгоняют тему якобы наступления Сил обороны и производит фейки о больших потерях среди украинских войск. 

Отмечается, что враг хочет деморализовать украинских граждан и бойцов ВСУ, а также поддержать своих военных. 

Стратком пишут, что иллюстрации якобы уничтожения авиацией, артиллерией и противотанкистами, по мнению пропагандистов РФ, должны формировать уверенность и психологическую стойкость в среде оккупантов. 

"Ведь проблема с низкой психологической готовностью к бою является основополагающей в российской армии. Фото и видео с массовыми оставлениями позиций военными России уже массово гуляют в инфополе", — сказано в сообщении.

8 июня, замминистра обороны Анна Маляр первой из официальных лиц прокомментировала бои на юге, заявила, что в районе Орехова "враг в активной обороне" и "продолжаются бои" за Великую Новоселку на Новопавловском направлении.

Ранее в ряде западных СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные анонимные источники о том, что Силы обороны якобы "начали" ожидаемое наступление.

Дмитрий Гриниченко
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