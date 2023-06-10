Наступление Украины. ВСУ объяснили, почему РФ разгоняет ИПСО: Хотят подбодрить оккупантов

Россия раскручивает тему "наступления" Вооруженных Сил Украины, чтобы подбодрить оккупантов и деморализовать украинцев. Об этом сообщили в управлении Стратегических коммуникаций ВСУ.

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Военные заявляют, что россияне разгоняют тему якобы наступления Сил обороны и производит фейки о больших потерях среди украинских войск.

Отмечается, что враг хочет деморализовать украинских граждан и бойцов ВСУ, а также поддержать своих военных.

Стратком пишут, что иллюстрации якобы уничтожения авиацией, артиллерией и противотанкистами, по мнению пропагандистов РФ, должны формировать уверенность и психологическую стойкость в среде оккупантов.

"Ведь проблема с низкой психологической готовностью к бою является основополагающей в российской армии. Фото и видео с массовыми оставлениями позиций военными России уже массово гуляют в инфополе", — сказано в сообщении.

8 июня, замминистра обороны Анна Маляр первой из официальных лиц прокомментировала бои на юге, заявила, что в районе Орехова "враг в активной обороне" и "продолжаются бои" за Великую Новоселку на Новопавловском направлении.

Ранее в ряде западных СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные анонимные источники о том, что Силы обороны якобы "начали" ожидаемое наступление.

В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".

Министр обороны Великобритании считает, что вопреки скепсису отдельных людей в НАТО у Украины есть шансы отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года.

4 июня Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что о начале контрнаступления заранее объявлять не будут.

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