В Минобороны объяснили информирование о войне: После консультаций с Залужным и Генштабом

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что информационная политика Вооруженных Сил Украины осуществляется в координации с главнокомандующим Валерием Залужным. Об этом она написала в Telegram.

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По ее словам, информация о боевых действиях — это элемент плана операций, который выполняет военные задачи.

Она отметила, что стратегическая линия информационной политики разрабатывается после консультаций с Залужным и Генштабом.

"В режиме 24/7 координируем и корректируем коммуникацию с пресс-службами в зависимости от нужд фронта. Основной заказчик того, что и как информационно подавать во время войн – ВСУ", — заявила замминистра.

Маляр сказала, что Силы обороны формируют свои нужды — какие задачи им важно решить при помощи информации, а Минобороны воплощает это в жизнь.

"Наша задача — воевать информацией в рамках тех планов и задач, которые стоят перед войском", — резюмировала она.

8 июня Маляр первой из официальных лиц прокомментировала бои на юге, заявила, что в районе Орехова "враг в активной обороне" и "продолжаются бои" за Великую Новоселку на Новопавловском направлении.

Ранее в ряде западных СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные анонимные источники о том, что Силы обороны якобы "начали" ожидаемое наступление.

В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".

Министр обороны Великобритании считает, что вопреки скепсису отдельных людей в НАТО у Украины есть шансы отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года.

4 июня Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что о начале контрнаступления заранее объявлять не будут.

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