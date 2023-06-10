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В Минобороны объяснили информирование о войне: После консультаций с Залужным и Генштабом

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2023, 13:04
В Минобороны объяснили информирование о войне: После консультаций с Залужным и Генштабом - Фото
Анна Маляр и Валерий Залужный (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что информационная политика Вооруженных Сил Украины осуществляется в координации с главнокомандующим Валерием Залужным. Об этом она написала в Telegram.

По ее словам, информация о боевых действиях — это элемент плана операций, который выполняет военные задачи. 

Она отметила, что стратегическая линия информационной политики разрабатывается после консультаций с Залужным и Генштабом. 

"В режиме 24/7 координируем и корректируем коммуникацию с пресс-службами в зависимости от нужд фронта. Основной заказчик того, что и как информационно подавать во время войн – ВСУ", — заявила замминистра.

Маляр сказала, что Силы обороны формируют свои нужды — какие задачи им важно решить при помощи информации, а Минобороны воплощает это в жизнь. 

"Наша задача — воевать информацией в рамках тех планов и задач, которые стоят перед войском", — резюмировала она.

8 июня Маляр первой из официальных лиц прокомментировала бои на юге, заявила, что в районе Орехова "враг в активной обороне" и "продолжаются бои" за Великую Новоселку на Новопавловском направлении.

Ранее в ряде западных СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные анонимные источники о том, что Силы обороны якобы "начали" ожидаемое наступление.

Читайте также: Наступление Украины. ВСУ объяснили, почему РФ разгоняет ИПСО: Хотят подбодрить оккупантов 

Дмитрий Гриниченко
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войнаАнна МалярВалерий Залужныйгенштабминобороны
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