Минобороны о казни: Видео изучают покадрово, чтобы идентифицировать оккупантов и бойца ВСУ
Видео казни украинского военнопленного российскими оккупантами тщательно изучают все компетентные органы, чтобы идентифицировать военных преступников и их жертву. В этом заверила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.
По ее словам, "с первых минут" появления шокирующего видео службы тщательно изучают его покадрово.
"Сегодня ночью мы вместе с другими силовыми ведомствами и спецслужбами как раз этим занимались", – написала замминистра.
Маляр заверила, что делается все, чтобы идентифицировать также погибшего, однако это "чрезвычайно сложная задача".
"Всем нам важно понимать — идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, чрезвычайно сложная задача. Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов", – сказала Маляр.
Маляр призвала не делать никаких публичных предположений по поводу личности погибшего, а также остановить распространение этого видео и любых подобных видеокадров.
- После появления видео глава ОП Ермак написал, что "за все будет ответственность".
- Министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу одним из первых на Западе отреагировал на это военное преступление.
- СБУ начала расследование казни.
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