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Минобороны о казни: Видео изучают покадрово, чтобы идентифицировать оккупантов и бойца ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 13:47
Минобороны о казни: Видео изучают покадрово, чтобы идентифицировать оккупантов и бойца ВСУ - Фото
Анна Маляр (скриншот с видео)

Видео казни украинского военнопленного российскими оккупантами тщательно изучают все компетентные органы, чтобы идентифицировать военных преступников и их жертву. В этом заверила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, "с первых минут" появления шокирующего видео службы тщательно изучают его покадрово.

"Сегодня ночью мы вместе с другими силовыми ведомствами и спецслужбами как раз этим занимались", – написала замминистра.

Маляр заверила, что делается все, чтобы идентифицировать также погибшего, однако это "чрезвычайно сложная задача".

"Всем нам важно понимать — идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, чрезвычайно сложная задача. Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов", – сказала Маляр.

СПРАВКА. 11 апреля 2023 года в Сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отсекают голову живому человеку в форме с украинскими отличиями, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображенным украинским гербом на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный ими военный относительно легко одеты.

Маляр призвала не делать никаких публичных предположений по поводу личности погибшего, а также остановить распространение этого видео и любых подобных видеокадров.

  • После появления видео глава ОП Ермак написал, что "за все будет ответственность".
  • Министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу одним из первых на Западе отреагировал на это военное преступление.
  • СБУ начала расследование казни.

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Артем Джеріпа, Євген Пилипенко
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война военные преступления казнь Анна Маляр
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