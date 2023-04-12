Минобороны о казни: Видео изучают покадрово, чтобы идентифицировать оккупантов и бойца ВСУ

Видео казни украинского военнопленного российскими оккупантами тщательно изучают все компетентные органы, чтобы идентифицировать военных преступников и их жертву. В этом заверила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, "с первых минут" появления шокирующего видео службы тщательно изучают его покадрово.

"Сегодня ночью мы вместе с другими силовыми ведомствами и спецслужбами как раз этим занимались", – написала замминистра.

Маляр заверила, что делается все, чтобы идентифицировать также погибшего, однако это "чрезвычайно сложная задача".

"Всем нам важно понимать — идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, чрезвычайно сложная задача. Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов", – сказала Маляр.

СПРАВКА. 11 апреля 2023 года в Сети . 11 апреля 2023 года в Сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отсекают голову живому человеку в форме с украинскими отличиями, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображенным украинским гербом на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный ими военный относительно легко одеты.

Маляр призвала не делать никаких публичных предположений по поводу личности погибшего, а также остановить распространение этого видео и любых подобных видеокадров.

После появления видео глава ОП Ермак написал, что "за все будет ответственность".

Министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу одним из первых на Западе отреагировал на это военное преступление.

СБУ начала расследование казни.

Читайте также: Кулеба о казни военного: Абсурд – Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в Совбезе ООН

Артем Джеріпа , Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.