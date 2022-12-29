Минобороны о ракете в Беларуси: Не исключена провокация РФ, Украина готова к расследованию

Министерство обороны прокомментировало заявление беларуской стороны о том, что во время сегодняшней массированной ракетной атаки РФ по Украине на территорию РБ якобы залетела украинская ракета комплекса С-300. В украинском оборонном ведомстве заявили о готовности к проведению расследования и не исключают, что инцидент мог быть спровоцирован россиянами.

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В Минобороны подчеркнули, что Украина продолжает оказывать сопротивление российскому варварству и агрессии, осуществляя свое безоговорочное право на самооборону в рамках ст. 51 Устава ООН.

"Что касается утверждений беларуской стороны, украинской стороне известны отчаянные и упорные стремления Кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины", – заявили в Минобороны.

В связи с этим, как сказано в сообщении, украинская сторона не исключает сознательной провокации со стороны РФ, которая могла проложить такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над Беларусью.

В Минобороны подчеркнули, что Украина готова к проведению объективного расследования инцидента и готова пригласить к участию в нем авторитетных экспертов из числа государств, не связанных с поддержкой государства-террориста России в какой-либо форме.

Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами. Было выпущено около 70 ракет, 54 из них сбила ПВО ВСУ.

В беларуских пабликах появилась информация, что в Брестской области упали обломки ракеты. Позднее об этом написал ресурс Белта, официальный рупор пропаганды режима беларуского диктатора Александра Лукашенко.

В Беларуси заявили, что обломки принадлежат зенитной ракете С-300, которая была "запущена с территории Украины".

МИД Беларуси вызвало посла Украины и заявило ему "решительный протест в связи с инцидентом с ракетой".

Оксана Житнюк

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