UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минобороны о ракете в Беларуси: Не исключена провокация РФ, Украина готова к расследованию

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 19:27
Минобороны о ракете в Беларуси: Не исключена провокация РФ, Украина готова к расследованию - Фото
Фото: Беларускі Гаюн

Министерство обороны прокомментировало заявление беларуской стороны о том, что во время сегодняшней массированной ракетной атаки РФ по Украине на территорию РБ якобы залетела украинская ракета комплекса С-300. В украинском оборонном ведомстве заявили о готовности к проведению расследования и не исключают, что инцидент мог быть спровоцирован россиянами.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Минобороны подчеркнули, что Украина продолжает оказывать сопротивление российскому варварству и агрессии, осуществляя свое безоговорочное право на самооборону в рамках ст. 51 Устава ООН.

"Что касается утверждений беларуской стороны, украинской стороне известны отчаянные и упорные стремления Кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины", – заявили в Минобороны.

В связи с этим, как сказано в сообщении, украинская сторона не исключает сознательной провокации со стороны РФ, которая могла проложить такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над Беларусью.

В Минобороны подчеркнули, что Украина готова к проведению объективного расследования инцидента и готова пригласить к участию в нем авторитетных экспертов из числа государств, не связанных с поддержкой государства-террориста России в какой-либо форме.

  • В беларуских пабликах появилась информация, что в Брестской области упали обломки ракеты. Позднее об этом написал ресурс Белта, официальный рупор пропаганды режима беларуского диктатора Александра Лукашенко.
  • В Беларуси заявили, что обломки принадлежат зенитной ракете С-300, которая была "запущена с территории Украины".
  • МИД Беларуси вызвало посла Украины и заявило ему "решительный протест в связи с инцидентом с ракетой".
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война беларусь ракетный удар минобороны
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 