Минобороны о сроках освобождения Херсонской области: Война – это динамичный процесс

Сроки освобождения от российской оккупации зависят не только от планов Вооруженных Сил Украины, но и от сопротивления врага, поэтому официальных прогнозов никто не дает. Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

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Замглавы Минобороны попросили рассказать о ситуации в Херсонской области на фоне западных прогнозов, что Херсон освободят во второй декаде октября, а также сообщений об эвакуации из города коллаборантов.

По словам Маляр, на юге украинские Силы обороны ведут позиционную оборону, о планах военных говорить некорректно, поскольку это секретная информация.

"Что касается сроков – мы должны понимать, что война – это динамичный процесс. И какие бы планы не строились, мы идем не по ровному пространству, где никого нет, а мы движемся во взаимодействии с сопротивлением врага. И поэтому, в зависимости от реакции врага, от того, что происходит, формируется эта реальность – по срокам. Поэтому аналитики имеют право это делать, но официально никто не будет такие даты прогнозировать", – объяснила Маляр.

18 октября командующий оккупационными войсками РФ в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонском направлении у российской армии "сложилась непростая ситуация". Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предостерег от того, чтобы верить высказываниям россиян.

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Наталія Медведєва

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