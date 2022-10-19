UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минобороны о сроках освобождения Херсонской области: Война – это динамичный процесс

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 19:11
Минобороны о сроках освобождения Херсонской области: Война – это динамичный процесс - Фото
Анна Маляр (Фото: Ukrinform)

Сроки освобождения от российской оккупации зависят не только от планов Вооруженных Сил Украины, но и от сопротивления врага, поэтому официальных прогнозов никто не дает. Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Замглавы Минобороны попросили рассказать о ситуации в Херсонской области на фоне западных прогнозов, что Херсон освободят во второй декаде октября, а также сообщений об эвакуации из города коллаборантов.

По словам Маляр, на юге украинские Силы обороны ведут позиционную оборону, о планах военных говорить некорректно, поскольку это секретная информация.

"Что касается сроков – мы должны понимать, что война – это динамичный процесс. И какие бы планы не строились, мы идем не по ровному пространству, где никого нет, а мы движемся во взаимодействии с сопротивлением врага. И поэтому, в зависимости от реакции врага, от того, что происходит, формируется эта реальность – по срокам. Поэтому аналитики имеют право это делать, но официально никто не будет такие даты прогнозировать", – объяснила Маляр.

Читайте также: Сын генерала ФСБ хотел стать "замгубернатора" в Украине, но вынужден был бежать – СМИ

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война минобороны Херсон наступление Херсонская область Анна Маляр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 