Минобороны об F-16: Это другая культура и традиции, очень много вопросов к инфраструктуре

В Министерстве обороны считают, что переход украинских Воздушных сил на истребители F-16 станет переходом к другой культуре и традициям авиации. Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

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Он сообщил, что после саммита НАТО уже обсудили все решения технического плана относительно передачи Украине самолетов F-16, создана соответствующая коалиция стран, понятен план действий. Начинается подготовка украинских летчиков в разных странах, параллельно идет процесс подготовки технического состава.

"Очень много вопросов к инфраструктуре и будущему применению, но мы все должны понимать: F-16 – это достаточно другая культура и традиции, это — переход на другое поколение авиации", – сказал Гаврилов.

Он отметил, что работа на F-16 – это другой способ применения авиации в современной войне.

"Натовские стандарты отличаются. Пилоты там не занимаются высокими пируэтами. Их задача – вывести платформу в определенную точку. А самое главное – правильно применить все вооружение, которое есть на борту этого самолета", – пояснил замминистра обороны.

По его мнению, некорректно сравнивать бывшие советские самолеты и F-16, используя аналогию с автомобилями разных классов.

"И переучить нашего пилота МиГ-29, скажем, или Су-27 на эту платформу, как нам кажется, – это просто пересесть полетать, как с "Лексуса" на "Мерседес" или с "Запорожца" на "Лексус". Нет. Ты пересаживаешься с машины на что-то другое", – сказал Гаврилов.

11 июля Резников сообщил, что коалиция по подготовке пилотов и персонала для истребителей F-16 официально сформирована.

12 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что первые истребители F-16 могут начать защищать небо Украины уже в первые три месяца 2024 года.

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