Міноборони про F-16: Це інша культура та традиції, дуже багато питань до інфраструктури

У Міністерстві оборони вважають, що перехід українських Повітряних сил на винищувачі F-16 стане переходом до іншої культури та традицій авіації. Про це заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

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Він повідомив, що після саміту НАТО вже обговорено всі рішення технічного плану щодо передання Україні літаків F-16, створено відповідну коаліцію країн, зрозумілий план дій. Починається підготовка українських льотчиків у різних країнах, паралельно триває процес підготовки технічного складу.

"Дуже багато питань до інфраструктури та майбутнього застосування, але ми всі повинні розуміти: F-16 – це досить інша культура та традиції, це – перехід на інше покоління авіації", – сказав Гаврилов.

Він зазначив, що робота на F-16 – це інший спосіб застосування авіації у сучасній війні.

"Натівські стандарти відрізняються. Пілоти там не займаються високими піруетами. Їхня задача – вивести платформу у визначену точку. А найголовніше – правильно застосувати все озброєння, яке є на борту цього літака", – пояснив заступник міністра оборони.

На його думку, некоректно порівнювати колишні радянські літаки та F-16, використовуючи аналогію з автомобілями різних класів.

"І перевчити нашого пілота МіГ-29, скажімо, або Су-27 на цю платформу, як нам здається, – це просто пересісти політати, як з "Лексуса" на "Мерседес" чи з "Запорожця" на "Лексус". Ні. Ти пересідаєш з машини на щось інше", – сказав Гаврилов.

11 липня Резніков повідомив, що коаліцію з підготовки пілотів та персоналу для винищувачів F-16 офіційно сформовано.

12 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перші винищувачі F-16 можуть почати захищати небо України вже у перші три місяці 2024 року.

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