Міноборони про F-16: Це інша культура та традиції, дуже багато питань до інфраструктури
У Міністерстві оборони вважають, що перехід українських Повітряних сил на винищувачі F-16 стане переходом до іншої культури та традицій авіації. Про це заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.
Він повідомив, що після саміту НАТО вже обговорено всі рішення технічного плану щодо передання Україні літаків F-16, створено відповідну коаліцію країн, зрозумілий план дій. Починається підготовка українських льотчиків у різних країнах, паралельно триває процес підготовки технічного складу.
"Дуже багато питань до інфраструктури та майбутнього застосування, але ми всі повинні розуміти: F-16 – це досить інша культура та традиції, це – перехід на інше покоління авіації", – сказав Гаврилов.
Він зазначив, що робота на F-16 – це інший спосіб застосування авіації у сучасній війні.
"Натівські стандарти відрізняються. Пілоти там не займаються високими піруетами. Їхня задача – вивести платформу у визначену точку. А найголовніше – правильно застосувати все озброєння, яке є на борту цього літака", – пояснив заступник міністра оборони.
На його думку, некоректно порівнювати колишні радянські літаки та F-16, використовуючи аналогію з автомобілями різних класів.
"І перевчити нашого пілота МіГ-29, скажімо, або Су-27 на цю платформу, як нам здається, – це просто пересісти політати, як з "Лексуса" на "Мерседес" чи з "Запорожця" на "Лексус". Ні. Ти пересідаєш з машини на щось інше", – сказав Гаврилов.
- 11 липня Резніков повідомив, що коаліцію з підготовки пілотів та персоналу для винищувачів F-16 офіційно сформовано.
- 12 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перші винищувачі F-16 можуть почати захищати небо України вже у перші три місяці 2024 року.
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