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Міноборони про F-16: Це інша культура та традиції, дуже багато питань до інфраструктури

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 19:11
Міноборони про F-16: Це інша культура та традиції, дуже багато питань до інфраструктури - Фото
Володимир Гаврилов (Скриншот відео)

У Міністерстві оборони вважають, що перехід українських Повітряних сил на винищувачі F-16 стане переходом до іншої культури та традицій авіації. Про це заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

Він повідомив, що після саміту НАТО вже обговорено всі рішення технічного плану щодо передання Україні літаків F-16, створено відповідну коаліцію країн, зрозумілий план дій. Починається підготовка українських льотчиків у різних країнах, паралельно триває процес підготовки технічного складу.

"Дуже багато питань до інфраструктури та майбутнього застосування, але ми всі повинні розуміти: F-16 – це досить інша культура та традиції, це – перехід на інше покоління авіації", – сказав Гаврилов.

Він зазначив, що робота на F-16 – це інший спосіб застосування авіації у сучасній війні.

"Натівські стандарти відрізняються. Пілоти там не займаються високими піруетами. Їхня задача – вивести платформу у визначену точку. А найголовніше – правильно застосувати все озброєння, яке є на борту цього літака", – пояснив заступник міністра оборони.

На його думку, некоректно порівнювати колишні радянські літаки та F-16, використовуючи аналогію з автомобілями різних класів.

"І перевчити нашого пілота МіГ-29, скажімо, або Су-27 на цю платформу, як нам здається, – це просто пересісти політати, як з "Лексуса" на "Мерседес" чи з "Запорожця" на "Лексус". Ні. Ти пересідаєш з машини на щось інше", – сказав Гаврилов.

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Наталія Медведєва
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війнаповітряні силиF-16володимир гаврилов
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