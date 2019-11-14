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Минобороны об обвинениях ГПУ: Формируется ошибочное мнение о ВСУ

Минобороны об обвинениях ГПУ: Формируется ошибочное мнение о ВСУ - Фото
Рации для военных (фото - пресс-служба Минобороны)
14.11.2019, 12:06

В ведомстве сетуют, что несмотря на информирование общества о проделанной работе по оснащению ВСУ рациями и прочим, "формируется ошибочное мнение"

Формируется ошибочное мнение о том, что ВСУ нерационально используют госсредства, что не соответствует действительности. Так в Минобороны отреагировали на подозрение прокуратуры в том, что чиновники ведомства при закупке раций "действовали в интересах одного из спецэкспортеров", чем якобы нанесли убытков на 173 млн грн.

Пресс-служба МО пишет, что вопрос привлечения к ответственности чиновников Минобороны и Генштаба за якобы непредусмотрение в 2017 году обязательного условия по получению Украиной компенсаций по одному из контрактов на поставку иностранных средств связи уже рассматривался в суде.

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6 марта 2018 года, напомнили в Минобороны, Соломенский райсуд Киева принял решение по делу №760/27155/17 - "установлено безосновательность обвинений", и это решение оставлено без изменений Апелляционным судом города Киева.

"Генштаб как никто другой заинтересован в соблюдении закона о гособоронзаказе при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны", - резюмировали в МО.

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