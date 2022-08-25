Минобороны опровергло отмену выплат семьям погибших военнослужащих ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что единовременная выплата семьям погибшим украинских военных сохраняется в размере 15 млн грн. Об этом она написала в Facebook.

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Она отметила, что на днях в СМИ распространилась информация о принятии Закона, якобы убирающего такие выплаты.

По ее словам, правительство утвердило решение еще 28 февраля, что выплата семьям погибших защитников Украины составляет 15 млн грн и его не собираются отменять.

Маляр также отметила, что принятие закона № 2489-IX о социальной защите военнослужащих и членов их семей предусматривает, что пособия определяется Кабмином.

"Таким образом, выплата пособия в случае гибели военнослужащего в период действия военного положения в сумме 15 млн грн не упразднена, а наоборот, упорядочена Законом", – заявила Маляр.

Замминистр обороны заверила, что все семьи погибших украинских военных получат предусмотренные выплаты и они уже осуществляются.

"Собственно, выплаты уже производятся и в Минобороны об этом говорили на одном из брифингов. Кто подал необходимый пакет документов – тот уже получил выплаты", – добавила Маляр.

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Наталия Фреик

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