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Минобороны показало работу сил ПВО минувшей ночью в Киеве – видео

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 19:55
Минобороны показало работу сил ПВО минувшей ночью в Киеве – видео - Фото
Скриншот с видео

Минобороны опубликовало видео работы сил Противовоздушной обороны минувшей ночью в Киеве.

"В этот День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне сегодняшние нацисты – рашисты – уничтожают мирные города. Империя, о которой они мечтают, исчезнет во мраке. Как и ее предшественники", – прокомментировали видео в Минобороны.

По данным ведомства, минувшей ночью было сбито 35 из 35 российских беспилотников. 30 из них атаковали Киев.

  • По данным Киевской городской военной администрации, в ночь на 8 мая Россия атаковала Киев 35 дронами. Есть разрушения и раненые. В частности, обломки попали в дом в Святошинском районе.

Читайте также: Силы обороны: Россия пытается истощить потенциал ВСУ и сковать подготовку контрнаступления

Вадим Ребрина
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