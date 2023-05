Минобороны показало работу сил ПВО минувшей ночью в Киеве – видео

Минобороны опубликовало видео работы сил Противовоздушной обороны минувшей ночью в Киеве.

"В этот День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне сегодняшние нацисты – рашисты – уничтожают мирные города. Империя, о которой они мечтают, исчезнет во мраке. Как и ее предшественники", – прокомментировали видео в Минобороны.

По данным ведомства, минувшей ночью было сбито 35 из 35 российских беспилотников. 30 из них атаковали Киев.

Last night, 35 of 35 russian drones were shot down!

30 of them targeted Kyiv.

On this Day of Remembrance &Victory over Nazism in WWII, today’s Nazis – ruscists – are destroying peaceful cities. The empire of which they dream will fade into obscurity. Just like its predecessors. pic.twitter.com/easqvc8W17