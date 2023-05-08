Минобороны показало работу сил ПВО минувшей ночью в Киеве – видео
Минобороны опубликовало видео работы сил Противовоздушной обороны минувшей ночью в Киеве.
"В этот День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне сегодняшние нацисты – рашисты – уничтожают мирные города. Империя, о которой они мечтают, исчезнет во мраке. Как и ее предшественники", – прокомментировали видео в Минобороны.
По данным ведомства, минувшей ночью было сбито 35 из 35 российских беспилотников. 30 из них атаковали Киев.
Last night, 35 of 35 russian drones were shot down!— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 8, 2023
30 of them targeted Kyiv.
On this Day of Remembrance &Victory over Nazism in WWII, today’s Nazis – ruscists – are destroying peaceful cities. The empire of which they dream will fade into obscurity. Just like its predecessors. pic.twitter.com/easqvc8W17
- По данным Киевской городской военной администрации, в ночь на 8 мая Россия атаковала Киев 35 дронами. Есть разрушения и раненые. В частности, обломки попали в дом в Святошинском районе.
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