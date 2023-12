Минобороны показало уничтожение базы бронетехники оккупантов – видео

Минобороны опубликовало в X (бывший Twitter) видео от 14 Отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, на котором показано уничтожение артиллерией базы оккупантов для ремонта бронетехники.

"Профессиональная и эффективная работа наших воинов 14-й отдельной бригады. В результате были уничтожены бронетехника оккупанта, танкоремонтная база и грузовик", – сообщили в Минобороны.

Professional and effective work of our warriors from the 14th Separate Regiment.



As a result, occupier's armored vehicles, a tank repair base and a truck were destroyed. pic.twitter.com/iVC6ZLUUIw