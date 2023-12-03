Міноборони показало знищення бази бронетехніки окупантів – відео
Фото - скріншот із відео

Міноборони опублікувало в X (колишній Twitter) відео від 14  Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, на якому показано знищення артилерією бази окупантів для ремонту бронетехніки.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Професійна та ефективна робота наших воїнів 14-ї окремої бригади. В результаті було знищено бронетехніку окупанта, танкоремонтну базу та вантажівку", – повідомили в Міноборони.

  • 30 листопада ССО показали, як знищили на лівому березі Дніпра в Херсонській області важку вогнеметну систему "Сонцепек", яка обстрілювала плацдарм у Кринках.

Дивіться також: Наєв показав роботу мобільних вогневих груп під Києвом – відео

війнавідео14 омбр