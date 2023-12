Міноборони показало знищення бази бронетехніки окупантів – відео

Міноборони опублікувало в X (колишній Twitter) відео від 14 Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, на якому показано знищення артилерією бази окупантів для ремонту бронетехніки.

"Професійна та ефективна робота наших воїнів 14-ї окремої бригади. В результаті було знищено бронетехніку окупанта, танкоремонтну базу та вантажівку", – повідомили в Міноборони.

