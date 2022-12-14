Минобороны показало видео уничтожения живой силы оккупантов
14.12.2022, 10:20
Скриншот с видео
В Минобороны опубликовали видео уничтожения российских оккупантов бойцами 108 отдельного горно-штурмового батальона.
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"10 ГШБ продолжает умело уничтожать оккупантов", – отметили в министерстве.
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