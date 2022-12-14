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Минобороны показало видео уничтожения живой силы оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 10:20
Минобороны показало видео уничтожения живой силы оккупантов - Фото
Скриншот с видео

В Минобороны опубликовали видео уничтожения российских оккупантов бойцами 108 отдельного горно-штурмового батальона.

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"10 ГШБ продолжает умело уничтожать оккупантов", – отметили в министерстве.

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Вадим Ребрина
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война минобороны
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