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Минобороны Польши о Leopard: Германия объявит о передаче в течение дней или даже часов

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 12:26
Минобороны Польши о Leopard: Германия объявит о передаче в течение дней или даже часов - Фото
Танк Leopard 2 (Фото: EPA)

Германия может официально объявить о передаче танков Leopard 2 Украине в течение ближайших дней или даже часов. Об этом сообщил замминистра обороны Польши Марцин Очепа в комментарии WNP PL.

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По его словам, передача Leopard 2 Украине — это вопрос времени. Он отметил, что политическое давление на Германию дало свои плоды, так как сначала Берлин присылал Украине каски, потом более тяжелое снаряжение, а теперь собирается отправить танки. 

"Мы являемся авторами политического давления на ФРГ с самого начала этой войны вместе со странами нашего региона, и крайне важно, чтобы Германия под влиянием этого политического давления произвела мощное ментальное изменение", — сказал Очепа. 

Замминистра заявил, что Европа, США и Канада могут без особых усилий отправить 100 Leopard в Украину, и выразил надежду, что Германия не только разрешит поставки третьим странам, но и передаст свои танки. 

"Каждый день промедления — это смертный грех перед защитниками Украины, он стоит жизни этих людей, и поэтому для Европы крайне важно сдать этот экзамен", — резюмировал он.

Читайте также: Шольц решил отправить Leopard 2 Украине. Союзники также получат разрешение – Spiegel

Дмитро Гриниченко
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Германия война польша танки военная помощь Leopard 2 Марцин Очепа
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