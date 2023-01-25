Минобороны Польши о Leopard: Германия объявит о передаче в течение дней или даже часов

Германия может официально объявить о передаче танков Leopard 2 Украине в течение ближайших дней или даже часов. Об этом сообщил замминистра обороны Польши Марцин Очепа в комментарии WNP PL.

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По его словам, передача Leopard 2 Украине — это вопрос времени. Он отметил, что политическое давление на Германию дало свои плоды, так как сначала Берлин присылал Украине каски, потом более тяжелое снаряжение, а теперь собирается отправить танки.

"Мы являемся авторами политического давления на ФРГ с самого начала этой войны вместе со странами нашего региона, и крайне важно, чтобы Германия под влиянием этого политического давления произвела мощное ментальное изменение", — сказал Очепа.

Замминистра заявил, что Европа, США и Канада могут без особых усилий отправить 100 Leopard в Украину, и выразил надежду, что Германия не только разрешит поставки третьим странам, но и передаст свои танки.

"Каждый день промедления — это смертный грех перед защитниками Украины, он стоит жизни этих людей, и поэтому для Европы крайне важно сдать этот экзамен", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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