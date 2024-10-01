Минобороны: Превосходство армии РФ в снарядах сократилось с начала года до 1:3

Иван Гаврилюк заявил, что в начале 2024 года соотношение было 1:8, а на сегодняшний день оно составляет 1:3

Артиллерийские снаряды (Фото: ЕРА)

Российская армия все еще имеет преимущество в количестве артиллерийских снарядов на фронте, по сравнению с зимой 2024 года это преимущество уменьшилось почти в три раза – до соотношения 1:3. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

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"Сегодня соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя сократилось по сравнению с зимой 2024 года. Тогда соотношение было 1:8. На сегодняшний день оно составляет 1:3", – сказал он.

Гаврилюк подчеркнул, что Украине сложно соревноваться с Россией в производстве оружия, техники и боеприпасов из-за большего промышленного потенциала РФ. Поэтому ключевую роль играет поддержка иностранных партнеров и слаженная работа правительственных структур.

"Наши ведомства, правительство и руководство Украины проводят весомую работу в направлении создания совместных предприятий для того, чтобы мы имели с помощью наших партнеров способность производить всю номенклатуру вооружения и военной техники, которая нам необходима", – подчеркнул чиновник.

16 сентября 2024 года президент Зеленский сказал, что Украина рассчитывала укомплектовать западным оружием 14 бригад, но из-за задержек в поставках не удалось обеспечить и четырех.

Глава Минобороны Чехии Чернохова говорила, что часть доходов, полученных от российских активов, замороженных в Евросоюзе, будет направлена на поставку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

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