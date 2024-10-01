Міноборони: Перевага армії РФ у снарядах скоротилася з початку року до 1:3

Іван Гаврилюк заявив, що на початку 2024 року співвідношення було 1:8, а на сьогодні воно становить 1:3

Артилерійські снаряди (Фото: ЕРА)

Російська армія все ще має перевагу в кількості артилерійських снарядів на фронті, проти зими 2024 року ця перевага зменшилася майже втричі – до співвідношення 1:3. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

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"Сьогодні співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою скоротилося порівняно із зимою 2024 року. Тоді співвідношення було 1:8. На сьогодні воно складає 1:3", – сказав він.

Гаврилюк підкреслив, що Україні складно змагатися з Росією у виробництві зброї, техніки та боєприпасів через більший промисловий потенціал РФ. Тому ключову роль відіграє підтримка іноземних партнерів і злагоджена робота урядових структур.

"Наші відомства, уряд і керівництво України проводять вагому роботу в напрямку створення спільних підприємств для того, щоб ми мали за допомогою наших партнерів спроможність виробляти всю номенклатуру озброєння і військової техніки, яка нам необхідна", – наголосив посадовець.

16 вересня 2024 року президент Зеленський сказав, що Україна розраховувала укомплектувати західною зброєю 14 бригад, але через затримки у постачаннях не вдалося забезпечити й чотири.

Глава Міноборони Чехії Чернохова казала, що частина прибутків, отриманих від російських активів, заморожених у Євросоюзі, буде спрямована на постачання боєприпасів для України у межах чеської ініціативи.

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