Минобороны рассказало, как прошел дедлайн обновления данных: присоединялись даже из Гаити

В Минобороны говорят, что 16 июля прошло "стабильно" в техническом плане, и озвучили количество граждан, обновивших военно-учетные данные

Екатерина Черногоренко (Фото: Минобороны)

В течение 16 июля военно-учетные данные обновляли граждане Украины как внутри страны, так и за рубежом – в частности даже в таких странах как Гаити и Гренландия. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Она отметила, что 16 июля прошло "стабильно", а команда МО "нон-стоп работала", чтобы в последние дни не было больших сбоев в результате нагрузок.

"Как результат, Резерв+ преодолел отметку в 3,4 миллиона обновлений. Из них 83 500 обновлений за границей. Ответственные граждане обновляли данные даже на Гаити и в Гренландии", – сообщила Черногоренко.

Она также подчеркнула, что в Резерв+ остается возможность обновить данные даже после 16 июля при первой авторизации – для тех, кто раньше не использовал приложение. Это позволит получить электронный военный и не носить с собой бумажки.

"Но помните, что ответственность за нарушение закона не исчезает", – отметила замминистра.

Она также добавила, что цифровая команда Минобороны продолжает работать над новыми функциями в Резерв+ – это автоматическая отсрочка, возможность изменить свои некорректные данные и запуск опросов.

До 16 июля включительно граждане должны были обновить военно-учетные данные. Продление срока обновления не планируется – в Минобороны считают, что времени было достаточно.

По данным Минобороны, примерно 90 000-100 000 граждан ежедневно обновляют военно-учетные данные в мобильном приложении Резерв+.

Читайте также: Штрафы вместе с повесткой. Что после 16 июля изменится для военнообязанных