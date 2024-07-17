Міноборони розповіло, як пройшов дедлайн оновлення даних: долучалися навіть з Гаїті

У Міноборони кажуть, що 16 липня пройшло "стабільно" в технічному плані, та озвучили кількість громадян, які оновили військово-облікові дані

Катерина Черногоренко (Фото: Міноборони)

Протягом 16 липня військово-облікові дані оновлювали громадяни України як усередині країни, так і за кордоном – зокрема навіть у таких країнах як Гаїті та Гренландія. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Вона зазначила, що 16 липня пройшло "стабільно" а команда МО "нонстоп працювала", щоб в останні дні не було великих збоїв унаслідок навантажень.

"Як результат, Резерв+ подолав позначку в 3,4 мільйона оновлень. З них 83 500 оновлень за кордоном. Відповідальні громадяни оновлювали дані навіть на Гаїті та в Гренландії", – повідомила Черногоренко.

Вона також наголосила, що в Резерв+ залишається можливість оновити дані навіть після 16 липня у разі першої авторизації – для тих, хто раніше не користувався застосунком. Це дозволить отримати електронний військовий і не носити із собою папірці.

"Але пам’ятайте, що відповідальність за порушення закону не зникає", – зазначила заступниця міністра.

Вона також додала, що цифрова команда Міноборони продовжує працювати над новими функціями у Резерв+ – це автоматична відстрочка, можливість змінити свої некоректні дані та запуск опитувань.

До 16 липня включно громадяни мали оновити військово-облікові дані. Продовження терміну оновлення не планується – у Міноборони вважають, що часу було достатньо.

За даними Міноборони, приблизно 90 000-100 000 громадян щодня оновлюють військово-облікові дані в мобільному застосунку Резерв+.

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