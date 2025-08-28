Минобороны: Украина имеет видение на 10-15 лет, как вернуть оккупированные территории

Генерал-лейтенант подчеркнул, что Украине нужно получить и удерживать преимущество в Черном море

Иван Гаврилюк (Фото: Минобороны Украины)

Украина нарабатывает с иностранными партнерами стратегию возвращения временно оккупированных Россией территорий. Сейчас у государства есть видение на 10-15 лет вперед как двигаться в этом плане, рассказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время Четвертого Международного форума Экспертной сети Международной Крымской платформы.

По его словам, кроме украинцев, для Украины никто "никаких проблемных вопросов не решит".

"Нас могут поддерживать в решении наших проблем, но никто не пойдет на фронт воевать никто, кроме украинцев", – сказал Гаврилюк.

Он отметил, что Украине нужно получить и удерживать преимущество в Черном море. Но сейчас даже отдельные вылазки для уничтожения плавающих судов трудно осуществлять, потому что россияне приняли меры.

"Крым превратился в колоссально мощную военную базу России. У нас есть направления и видение, как вернуть оккупированные территории Украине. У нас есть видение на 10-15 лет вперед, как двигаться и куда развиваться", – отметил замминистра.