Міноборони: Україна має бачення на 10-15 років наперед, як повернути окуповані території

Генерал-лейтенант підкреслив, що Україні потрібно здобути й утримувати перевагу у Чорному морі

Іван Гаврилюк (Фото: Міноборони України)

Україна напрацьовує з іноземними партнерами стратегію повернення тимчасово окупованих Росією територій. Наразі в держави є бачення на 10-15 років наперед, як рухатися в цьому плані, розповів перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час Четвертого Міжнародного форуму Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи.

За його словами, крім українців, для України ніхто "ніяких проблемних питань не вирішить".

"Нас можуть підтримувати у вирішенні наших проблем, але ніхто не піде на фронт воювати ніхто, крім українців", – сказав Гаврилюк.

Він зазначив, що Україні потрібно здобути й утримувати перевагу у Чорному морі. Але зараз навіть окремі вилазки для знищення плавучих суден важко здійснювати, бо росіяни вжили заходів.

"Крим перетворився на колосально потужну військову базу Росії. У нас є напрямки та бачення, як повернути окуповані території Україні. У нас є бачення на 10-15 років наперед, як рухатися і куди розвиватися", – зазначив заступник міністра.