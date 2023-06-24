Минобороны Украины: Империя рушится
24.06.2023, 15:41
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)
Минобороны Украины заявило о начале разрушения Российской Федерации. "Империя рушится", – отметили там.
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"На чужом горе, грабя чужие территории – своего счастья не построишь. Чтобы больше не повторилась война. Чтобы не было российского терроризма и ядерной угрозы из кремля. путинская тирания на правильном пути. Нам свое делать!" – говорится в сообщении.
СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин заявил, что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника его Генштаба Валерия Герасимова. МО РФ назвало это провокацией. Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивление", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Он сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.
- Украинская военная разведка заявила, что Кремль готовит Москву к осаде на фоне "военного мятежа" террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным.
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