Минобороны Украины: Империя рушится

Минобороны Украины заявило о начале разрушения Российской Федерации. "Империя рушится", – отметили там.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"На чужом горе, грабя чужие территории – своего счастья не построишь. Чтобы больше не повторилась война. Чтобы не было российского терроризма и ядерной угрозы из кремля. путинская тирания на правильном пути. Нам свое делать!" – говорится в сообщении.

СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин . Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин заявил , что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника его Генштаба Валерия Герасимова. МО РФ назвало это провокацией . Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивление", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Он сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.

Украинская военная разведка заявила, что Кремль готовит Москву к осаде на фоне "военного мятежа" террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.