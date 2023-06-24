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Міноборони України: Імперія руйнується

Этот материал также доступен на русском
24.06.2023, 15:41
Міноборони України: Імперія руйнується - Фото
Олексій Резніков, міністр оборони України (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міноборони України заявило про початок руйнування Російської Федерації. "Імперія руйнується", – зазначили там.

"На чужому горі, грабуючи чужі території – свого щастя не побудуєш. Щоб більше не повторилася війна. Щоб не було російського тероризму та ядерної загрози з кремля. путінська тиранія на правильному шляху. Нам своє робити!" – сказано у повідомленні.

ДОВІДКА. Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації група Вагнера Євгеній Пригожин заявив, що по базі вагнерівців нібито було завдано удару регулярними військами РФ за наказом міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника його Генштабу Валерія Герасімова. МО РФ назвало це провокацією. Пригожин звернувся до армії РФ, закликав "не чинити опір", а у разі опору пригрозив "знищувати негайно". Він не сказав прямо, що піде на Москву "розбиратися". На вулиці деяких міст РФ, близьких до України та баз Вагнера, виїхала військова техніка.
  • Українська військова розвідка заявила, що Кремль готує Москву до облоги на тлі "військового заколоту" терористів групи Вагнера на чолі з Євгенієм Пригожиним.
Вадим Ребрина
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