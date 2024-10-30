Минобороны упростило возвращение снаряжения: теперь только бронежилеты и каски
Министерство обороны решило упростить процедуру возвращения снаряжения для военных. Теперь после завершения службы им нужно будет возвращать только бронежилет и каску, сообщил глава ведомства Рустем Умеров.
По его словам, спальники, кариматы, фляги и другие вещи будут оставаться у бойцов, им больше не придется думать об их сдаче. Возвращать нужно будет только бронежилеты и каски.
"Эти изменения внедряем приказом Минобороны. Эти изменения очень ждали наши воины. Они должны фокусироваться на боевых задачах, а новое снаряжение мы всегда предоставим", – заявил Умеров.
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