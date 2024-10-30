Міноборони спростило повернення спорядження: тепер лише бронежилети та каски

Спальники, каримати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців, їм більше не доведеться думати про їх повернення

Військовий ЗСУ у бронежилеті (Фото: Міноборони)

Міністерство оборони вирішило спростити процедуру повернення спорядження для військових. Тепер після завершення служби їм потрібно буде повертати лише бронежилет і каску, повідомив глава відомства Рустем Умєров.

За його словами, спальники, каримати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців і їм більше не доведеться думати про їх повернення. Повертати потрібно буде тільки бронежилети та каски.

"Ці зміни впроваджуємо наказом Міноборони. Цих змін дуже чекали наші воїни. Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове спорядження ми завжди надамо", – заявив Умєров.