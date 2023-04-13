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Минобороны: В Бахмуте россияне не могут достигнуть цели. ВСУ прикладывают большие усилия

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 11:24
Минобороны: В Бахмуте россияне не могут достигнуть цели. ВСУ прикладывают большие усилия - Фото
Анна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Российские оккупанты не могут взять под полный контроль Бахмут, несмотря на концентрацию наиболее профессиональных подразделений. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, в Бахмуте продолжаются наиболее жестокие и тяжелые столкновения, там враг сконцентрировал главные усилия.

"Мы вынуждены также прикладывать большие усилия для обороны", — сказала Маляр.

Она отметила, что несмотря на концентрацию террористической группы Вагнера, десантников и спецназа, враг не может полностью захватить город. 

"Сегодня они несут там огромные потери и несмотря на это не останавливаются и хотят захватить Бахмут", — резюмировала замминистра. 

  • Генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца. 

Смотрите также: Бой в Бахмуте. Пограничники три часа отбивали атаки превосходящих сил оккупантов

Дмитро Гриниченко
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