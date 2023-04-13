Минобороны: В Бахмуте россияне не могут достигнуть цели. ВСУ прикладывают большие усилия
Российские оккупанты не могут взять под полный контроль Бахмут, несмотря на концентрацию наиболее профессиональных подразделений. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, в Бахмуте продолжаются наиболее жестокие и тяжелые столкновения, там враг сконцентрировал главные усилия.
"Мы вынуждены также прикладывать большие усилия для обороны", — сказала Маляр.
Она отметила, что несмотря на концентрацию террористической группы Вагнера, десантников и спецназа, враг не может полностью захватить город.
"Сегодня они несут там огромные потери и несмотря на это не останавливаются и хотят захватить Бахмут", — резюмировала замминистра.
- Генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
- Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
- Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.
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