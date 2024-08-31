Минобороны: В течение полугода в Армия+ появится электронное военное удостоверение

Военный билет будет аналогичным с электронным военно-учетным документом в Резерв+

Екатерина Черногоренко (Фото: Министерство обороны)

В мобильном приложении для военнослужащих Армия+ станет доступным цифровой военный билет. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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"Это будет полноценный электронный документ с фотографией, с основными реквизитами. Что касается конкретно военнослужащего, планируем в течение полугода запустить полноценный электронный документ", – сказала Черногоренко.

Она добавила, что цифровое удостоверение будет аналогичным электронному военно-учетному документу в Резерв+.

"Взяли это в работу, делаем все, чтобы развернуть систему цифровых реестров, продуктов, чтобы была высокая конвекция, чтобы абсолютное большинство военнослужащих сразу смогли скачать себе это удостоверение", — подчеркнула замминистра.

8 августа состоялась презентация приложения Армия+, на ней Зеленский заявил, что цель сервиса состоит в том, чтобы освободить военных от бумажной работы.

В приложении Армия+ доступны электронные рапорты, имеющие ту же юридическую силу, что и бумажные.

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