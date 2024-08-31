Минобороны: В течение полугода в Армия+ появится электронное военное удостоверение
В мобильном приложении для военнослужащих Армия+ станет доступным цифровой военный билет. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
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"Это будет полноценный электронный документ с фотографией, с основными реквизитами. Что касается конкретно военнослужащего, планируем в течение полугода запустить полноценный электронный документ", – сказала Черногоренко.
Она добавила, что цифровое удостоверение будет аналогичным электронному военно-учетному документу в Резерв+.
"Взяли это в работу, делаем все, чтобы развернуть систему цифровых реестров, продуктов, чтобы была высокая конвекция, чтобы абсолютное большинство военнослужащих сразу смогли скачать себе это удостоверение", — подчеркнула замминистра.
- 8 августа состоялась презентация приложения Армия+, на ней Зеленский заявил, что цель сервиса состоит в том, чтобы освободить военных от бумажной работы.
- В приложении Армия+ доступны электронные рапорты, имеющие ту же юридическую силу, что и бумажные.
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