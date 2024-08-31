Міноборони: Протягом пів року в Армія+ з’явиться електронне військове посвідчення

Військовий квиток буде аналогічним з електронним військово-обліковим документом в Резерв+

Катерина Черногоренко (Фото: Міністерство оборони)

У мобільному застосунку для військовослужбовців Армія+ стане доступним цифровий військовий квиток. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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"Це буде повноцінний електронний документ з фотографією, з основними реквізитами. Що стосується конкретно військовослужбовця, плануємо протягом пів року запустити повноцінний електронний документ", – сказала Черногоренко.

Вона додала, що цифрове посвідчення буде аналогічним з електронним військово-обліковим документом в Резерв+.

"Взяли це в роботу, робимо все, щоб розгорнути систему цифрових реєстрів, продуктів, щоби була висока конвекція, щоб абсолютна більшість військовослужбовців одразу змогли завантажити собі це посвідчення", – наголосила заступниця міністра.

8 серпня відбулася презентація застосунку Армія+, на ній Зеленський заявив, що мета сервісу полягає в тому, щоб звільнити військових від паперової роботи.

У застосунку Армія+ доступні електронні рапорти, які мають ту саму юридичну силу, що й паперові.

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