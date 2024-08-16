Помилка в застосунку "Армія+". Міноборони надало інструкцію, як її виправити – інфографіка

Застосунок ''Армія+'' (Фото: Мінцифри)

Опублікована інструкція для виправлення помилок у застосунку "Армія+", які можуть свідчити про те, що воїн Збройних Сил України не є чинним військовослужбовцем. Алгоритм дій оприлюднила пресслужба Міністерства оборони.

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За інформацією оборонного відомства, застосунок може не ідентифікувати військового, якщо оператори Територіального центру комплектування та соціальної підтримки не внесли дані про військову службу в реєстр "Оберіг" або внесли із помилкою. У такому разі дані можна оновити, для цього необов'язково йти до ТЦК.

Виправити дані онлайн можна через застосунок "Резерв+". Для цього необхідно заповнити три поля інформації оновлення даних.

"Щойно стане доступним ваш документ – натисніть три крапки на головному екрані й оберіть "Виправити дані онлайн". Оберіть пункт "Я військовий, але досі на обліку" і подайте запит на виправлення даних", – повідомили в Міноборони.

У запиті необхідно вказати ТЦК, що призвав на службу, та номер військової частини. Оновлення даних триває декілька хвилин, військовий отримає сповіщення про зміни в реєстрі.

В оборонному відомстві додали, що з 8 серпня в застосунку авторизувалися 60 000 військовослужбовців. Зараз він доступний для військових ЗСУ та Держспецслужби транспорту. Для інших Сил оборони Армія+ буде доступна згодом.

Фото: Міністерство оборони

Фото: Міністерство оборони

Фото: Міністерство оборони

Фото: Міністерство оборони

Фото: Міністерство оборони

Фото: Міністерство оборони

8 серпня відбулася презентація застосунку "Армія"+, на ній Зеленський заявив, що мета сервісу полягає в тому, щоб звільнити військових від паперової роботи.

У застосунку "Армія+" доступні електронні рапорти, які матимуть ту саму юридичну силу, що й паперові.

12 серпня стало відомо, що Міноборони працює над впровадженням нових функцій застосунку "Армія+".

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