Ошибка в приложении Армия+. Минобороны выложило инструкцию, как ее исправить – инфографика

Применение Армия+ (Фото: Минцифры)

Опубликованы инструкции по исправлению ошибок в приложении Армия+, которые могут свидетельствовать о том, что воин Вооруженных Сил Украины не является действующим военнослужащим. Алгоритм действий обнародовала пресс-служба Министерства обороны.

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По информации оборонного ведомства, приложение может не идентифицировать военного, если операторы Территориального центра комплектования и социальной поддержки не внесли данные о военной службе в реестр "Оберег" или внесли с ошибкой. В этом случае данные можно обновить, для этого необязательно идти в ТЦК.

Исправить данные онлайн можно через приложение Резерв+. Для этого необходимо заполнить три поля информации обновления данных.

"Как станет доступным ваш документ – нажмите три точки на главном экране и выберите "Исправить данные онлайн". Выберите пункт "Я военный, но до сих пор на учете" и подавайте запрос на исправление данных", – сообщили в Минобороны.

В запросе необходимо указать ТЦК, призвавший на службу и номер воинской части. Обновление данных занимает несколько минут, военный получит уведомление об изменениях в реестре.

В оборонном ведомстве добавили, что с 8 августа в приложении авторизовалось 60 000 военнослужащих. В настоящее время он доступен для военных ВСУ и Госспецслужбы транспорта. Для других Сил обороны Армия+ будет доступна позже.

Фото: Министерство обороны

Фото: Министерство обороны

Фото: Министерство обороны

Фото: Министерство обороны

Фото: Министерство обороны

Фото: Министерство обороны

8 августа состоялась презентация приложения Армия+, на ней Зеленский заявил, что цель сервиса состоит в том, чтобы освободить военных от бумажной работы.

В приложении Армия+ доступны электронные рапорты, которые будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные.

12 августа стало известно, что Минобороны работает над внедрением новых функций приложения Армия+.

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