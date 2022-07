Минобороны Великобритании показало видео обучения украинских солдат

Министерство обороны Великобритании опубликовало видеоролик об обучении украинских военных.

"Британская программа позволяет украинским силам усилить свое сопротивление, поскольку они продолжают защищать свою страну от Кремля", – сказано в сообщении.

Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.



The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.



