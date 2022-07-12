Минобороны Великобритании показало видео обучения украинских солдат

Министерство обороны Великобритании опубликовало видеоролик об обучении украинских военных.

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"Британская программа позволяет украинским силам усилить свое сопротивление, поскольку они продолжают защищать свою страну от Кремля", – сказано в сообщении.

Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.



The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/J6N9xlNCI8 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 12, 2022

На прошлой неделе Минобороны сообщило, что в Великобританию для боевой подготовки прибыла первая группа украинских военнослужащих, многие из которых не имеют военного опыта.

Первые несколько сотен новобранцев проходят инструктаж на объектах по всей Великобритании в рамках первой фазы программы, целью которой является обучение до 10 000 украинских солдат обращению с оружием, оказанию первой помощи на поле боя и тактике патрулирования.

Это часть более широкого пакета поддержки Украины, который включает в себя противотанковое оружие, ракетные системы и другую технику на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

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Вадим Ребрина

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